Доставка осуществляется грузовыми фурами, оформление Ex1, возврат НСД осуществляется только на территории ЕС во избежания двойных налогов для отправителя. Грузы на полные фуры осуществляем исключительно прямыми машинами, без перегруза для того, чтобы снизить риски повреждения груза при перегрузе. При этом стоимость доставки прямой фуры конкурирует со стоимость перевозки с перегрузом. Для Европейских партнеров перевозчиков легче загрузить груз разными машинами и сделать перегруз у себя на складе, так как себестоимость данной перевозки намного дешевле. Наша команда «LogInvest» предоставляет клиенту только прямые фуры со всеми разрешительными документами для проезда во все страны по пути следования.
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Доставка тыквенных семян из Neimenggun
Доставка семечек, тыквенных семян из Neimenggun (город на границе с Монголией) в Алматы. Доставка осуществлялась контейнерной перевозкой по территории Китая. Требовалась расстаможка по сертификату который действует 30 дней. В связи с нынешней ситуации в Китае, с июня 2020 года транзитное время жд перевозок увеличилось на 2-3 месяца Риск попасть в очередь на 2 месяца на территории Китая. До подачи контейнера под погрузку наши специалисты проверили все станции Китая и выбрали самую оптимальную станцию отправления на тот период, заранее забронировали место, подготовили все сопутствующие документы на груз во избежания малейших задержек. Транзитное время в пути составило 28 дней.
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Доставка трансформатора из Кентау в Актау
Доставка трансформатора ТМН6300/35/10 по маршруту Кентау-Актау. ТОО «LogInvest» осуществляет перевозку негабаритных грузов. Такие грузы требуют детальной проработки, которые должны осуществляться при перемещении негабарита. Для данной перевозки клиенту была предоставлена платформа, а так же оформление разрешения на перевозку негабаритного груза. Но даже при полной профессиональной подготовки груза к отправке, возник форс-мажор. Отправитель не смог во время предоставить полный пакет документов на груз, простой образовался 7 дней, во избежания дополнительного перегруза груза на другую платформу мы поменяли водителя, так как предыдущий водитель не мог ждать 7 дней простоя. Мы нашли решение полностью оформили всю документацию на другого водителя оставив прежнюю загруженную трансформатором платформу. Клиент не понес риск дополнительного перегруза трансформатора на другую платформу, завод не понес дополнительные расходы по выгрузке трансформатора на новую платформу и груз был доставлен без каких либо повреждений.
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Сборные грузы из Китая в Алматы
Доставка трансформатора ТМН6300/35/10 по маршруту Кентау-Актау. ТОО «LogInvest» осуществляет перевозку негабаритных грузов. Такие грузы требуют детальной проработки, которые должны осуществляться при перемещении негабарита. Для данной перевозки клиенту была предоставлена платформа, а так же оформление разрешения на перевозку негабаритного груза. Но даже при полной профессиональной подготовки груза к отправке, возник форс-мажор. Отправитель не смог во время предоставить полный пакет документов на груз, простой образовался 7 дней, во избежания дополнительного перегруза груза на другую платформу мы поменяли водителя, так как предыдущий водитель не мог ждать 7 дней простоя. Мы нашли решение полностью оформили всю документацию на другого водителя оставив прежнюю загруженную трансформатором платформу. Клиент не понес риск дополнительного перегруза трансформатора на другую платформу, завод не понес дополнительные расходы по выгрузке трансформатора на новую платформу и груз был доставлен без каких либо повреждений.
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Xian-Алматы, отгрузка 40 HQ контейнера
Xian-Алматы, отгрузка 40 HQ контейнера 175 наименований груза. Часто у клиента есть один продавец, который собирает грузы с нескольких заводов и погружает все в один контейнер. Мы предоставляем склад, где продавец может собрать весь перечень товара у нас на складе. В данной перевозке наше внимание было сосредоточено на правильность заполнения отгрузочных документов. 175 наименований товара должны иметь правильные вес брутто им нетто и количество мест. В большинстве случаев такого рода продавца заполняют не правильно документы для прохождения границы Китай-Казахстан. Общими усилиями с отправителем и брокером мы добились
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Еженедельно мы отправляем фуры Одинцово-Алматы
Еженедельно мы отправляем фуры Одинцово-Алматы, Одницово-Нур-султан, груз секционные воротные изделия. По данному клиенту мы предоставляем фуру за 1-2 дня до отгрузки. Данные по машине мы предоставляем в течение 15-20 минут после запроса, так как у клиента большая загруженность и мы экономим его время. При такой большой загруженности клиенту неудобно узнавать процесс отгрузки у отправителя и мы предоставляем процесс отгрузки в фото отчете, где клиент видит стадию отгрузки по каждой машине.
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Еженедельно мы отправляем фуры Одинцово-Алматы
Еженедельно мы отправляем фуры Одинцово-Алматы, Одницово-Нур-султан, груз секционные воротные изделия. По данному клиенту мы предоставляем фуру за 1-2 дня до отгрузки. Данные по машине мы предоставляем в течение 15-20 минут после запроса, так как у клиента большая загруженность и мы экономим его время. При такой большой загруженности клиенту неудобно узнавать процесс отгрузки у отправителя и мы предоставляем процесс отгрузки в фото отчете, где клиент видит стадию отгрузки по каждой машине.
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Ningbo-Кустанай ж/д перевозка
Ningbo-Кустанай жд перевозка 1*40 HQ SOC покупной контейнер. Мы предоставляем клиенту контейнер с правом выкупа, контейнер после прибытия на станцию назначение принадлежит получателю. По данной перевозки, учитывая большие сроки транзитного времени по территории Китая мы заранее оговариваем даты выхода контейнера в подвижном составе, благодаря чему клиент может планировать свои продажи.
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Доставка яблок Алматы-Москва
Доставка яблок Алматы-Москва, перевозка осуществлялась рефрижератором с температурным режимом +3. Клиент находился в городе Москва, весь процесс погрузки в Алматы контролировали наши специалисты. Груз был срочным и требовался сертификат происхождения, который выдается отправителю в течение дня после подтверждения точных данных транспортного средства. Наша задача была во время подать транспорт без вероятности замены, проверить маркировку товара, и начинать процесс отгрузки только за день выдачи сертификата, так как яблоки могут не выдержать сильного перепада градуса из за погодных условий.
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Регулярные перевозки гофры из Лысьвы в Алматы
Наш постоянный клиент, который перевозит гофру из Лысьвы в Алматы. Мы предоставляем авто транспорт за 3 часа, машина далее перегружается у нас на складе в городе Кустанай. Весь процесс перегруза мы тщательно контролируем. Данная перевозка осуществляется 2 раза в месяц.
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Погрузка культиваторов
Погрузка культиваторов по маршруту EXW Chongqing до Кустаная. Контейнер привозим на склад отправителя, далее после погрузки полностью контроль всего пакета документов. Контейнер проезжает через станцию Ксиань, где заранее забронировано место для него.
Доставка сборных грузов Самый выгодный способ доставки
Доставка отдельной машиной Выделенный транспорт под ваш груз
Доставка контейнерных перевозок из Китая в Казахстан
Доставка сборных грузов из стран ЕС, ТС в Казахстан
Главным направление деятельности ТОО "LOGINVEST" являются грузоперевозки в Казахстан, все логисты имеют большой опыт работы в данной области более 10 лет. Нами были совершены около 62 000 грузоперевозок, более 12 000 тонн перевозок в месяц! Мы предоставляем Вашему вниманию профессиональный сервис высокого качества в области грузоперевозок автомобильным транспортом из стран ЕС, ТС , железнодорожным транспортом из Китая в Казахстан.
Мы обрабатываем запрос в течение 20 минут, подача авто транспорта под погрузку в течение 3-х часов.
Заранее бронируем место в подвижном составе контейнерными перевозками из Китая в Казахстан, не меняем тариф в пути следования !
Позвольте оказать Вам профессиональную помощь в области грузоперевозок, эффективно развивая Ваш бизнес!